Певица Анжелика заявила о нападении в 2008 году

Певица Анжелика заявила о нападении в 2008 году

В 2008 году неизвестный мужчина пытался задушить меня. Об этом написала на своей странице в соцсетях певица Анжелика.

По ее словам, инцидент произошел в лифте, где неизвестный мужчина стал душить ее.

«Я сказала ему: «забирай все». Несмотря на то, что я была на каблуках, мужчина был выше меня», – написала она.

Источник: reporter.kg