В Октябрьском районе Бишкека новый аким

В Октябрьском районе Бишкека новый аким

В соответствии со статьей 24 Закона КР «О государственной гражданской службе и муниципальной службе» главой Октябрьского административного района назначен Арпачиев Данияр Карагулович.

Соответствующее распоряжение подписал и.о. мэра Балбак Тулобаев, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Напомним, до этого пост акима Октябрьского района занимал Константин Куценко. 23 ноября его задержали по подозрению в коррупции.

Источник: Элгезит