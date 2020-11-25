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Уголовного преследования СМИ не будет. Из проекта Конституции эту норму убрали

Уголовного преследования СМИ не будет. Из проекта Конституции эту норму убрали

На конституционном совещании предложили убрать норму об уголовном преследовании СМИ за распространение информации, порочащей честь и достоинство личности. Об этом на брифинге сообщила эксперт Лейла Садыкова.

По ее словам, члены секции «Права, свободы и обязанности человека и гражданина» решили убрать эту статью.

«В действующей Конституции нет этой нормы. Уже сколько лет мы смогли прожить без привлечения к уголовной ответственности за распространение информации, порочащей честь и достоинство. Думаю, и дальше обойдемся привлечением к ответственности в рамках гражданского права», — сказала Лейла Садыкова.

Отметим, что новый проект Конституции разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.

Источник: 24.kg

           

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