«Он не романтик», – Айгуль Жапарова о своем супруге

Скажу вам сразу – он не романтик.
Супруга бывшего исполняющего обязанности президента, кандидата на пост главы государства Садыра Жапарова Айгуль Жапарова рассказала российскому изданию «Около политики» о знакомстве с мужем.
По ее словам, с Садыром Жапаровым они познакомились совсем молодыми.
«Скажу вам сразу – он не романтик. Хотя в студенческие годы, когда Садыр был в Бишкеке, а я училась в Караколе, он каждую неделю присылал мне телеграммы с приглашением на телефонные переговоры – тогда это была единственная доступная связь в Советском союзе. Я помню, как всю неделю ждала, как радостно бежала не телефонный узел. Когда наступал тот самый день – мы иной раз и не знали, о чем говорить, просто слушали голоса друг друга. А потом свадьба, рождение детей. У нас их четверо. И рождение каждого ребенка было для нас огромным счастьем», – рассказала Айгуль Жапарова.
Источник: reporter.kg
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