(Видео) Что будет на месте сгоревшего в 2010 году здания Генпрокуратуры КР

(Видео) Что будет на месте сгоревшего в 2010 году здания Генпрокуратуры КР

В мэрии Бишкека рассказали, что будет на месте сгоревшего в 2010 году здания Генпрокуратуры КР.

"На месте сгоревшей Генпрокуратуры появится два здания, где будет размещен аппарат Бишкекского городского Кенеша (БГК) и городские службы, которые разбросаны по всему городу, что значительно влияет на эффективность работы. Два блока будут семиэтажными", - сообщили в муниципалитете.

При этом отмечается, что проект весьма актуален, учитывая нехватку помещений для полноценной работы сотрудников как структурных подразделений и городских служб, так и сотрудников БГК.

Накануне, напомним, по поручению и.о. мэра Балбака Тулобаева мэрия города Бишкек издала распоряжение о выделении денежных средств на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР) на месте сгоревшей Генеральной прокуратуры КР.

В ближайшее время на основании технического заключения государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при госагентстве архитектуры, строительства и ЖКХ при ПКР о фактическом состоянии строительной конструкции данного здания и распоряжения столичного муниципалитета управление капитального строительства (УКС) разработает техническое задание и объявит тендер на проектные работы.

Источник: vb.kg