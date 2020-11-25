Аманбек Озубеков, гражданский активист: «Народ теперь не выйдет на улицы на деньги Запада»

Будучи депутатом, нужно поднимать проблемы народа и бороться за правду.

— 22 ноября в Бишкеке состоялся марш с участием гражданских активистов и депутатов парламента. Так они выразили протест внесению изменений в Основной закон. А что по этому поводу думает гражданское общество?

— Не поддерживаю слова некоторых депутатов, которые вышли на марш. Если они так переживают за правду, почему не выступали с трибуны парламента? На протяжении пяти лет они напоминали рыб. Будучи депутатом, нужно поднимать проблемы народа и бороться за правду. Таким должно быть парламентское правление. Теперь они разбрасываются деньгами Запада и пытаются вывести народ на улицу. Но я думаю, что народ не выйдет.

Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 25.11.2020 / стр. 8