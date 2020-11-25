Дарига Назарбаева выдвинута кандидатом в депутаты партией своего отца

Дарига Назарбаева выдвинута кандидатом в депутаты партией своего отца

Дарига Назарбаева, старшая дочь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, выдвинута кандидатом в депутаты мажилиса от партии «Нур Отан», возглавляемой ее отцом.

Список из 126 кандидатов утвержден на партийном съезде в Нур-Султане, прошедшем 25 ноября в онлайн-режиме на фоне пандемии коронавируса и при повышенных мерах безопасности. Здание, где заседало руководство партии, было оцеплено, журналисты следили за ходом партийного мероприятия из отдельного помещения с монитором с видеотрансляцией съезда, корреспондентам запретили вести съемку, пообещав предоставить позднее видеозапись.

Дарига Назарбаева — в числе 49 кандидатов, выдвинутых по так называемой центральной партийной квоте. В этом же списке «по квоте» значатся нынешний спикер мажилиса Нурлан Нигматулин и действующий премьер-министр Аскар Мамин. Еще 77 человек в партийном списке отобраны по итогам процедуры «праймериз». Всего в партийном списке — 126 человек, тогда как в мажилисе присутствуют 107 депутатов, 98 из которых избираются всеобщим голосованием по партийным спискам, девять — Ассамблеей народа Казахстана, консультативного органа, пожизненным председателем которого является Нурсултан Назарбаев.

Дарига Назарбаева, член политического совета «Нур Отан», присутствовала на съезде, находясь в одном зале с отцом, его преемником и действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым, спикером мажилиса Нурланом Нигматулиным, заместителем председателя партии «Нур Отан» Бауыржаном Байбеком и другими.

После ухода с поста спикера сената парламента в мае этого года старшая дочь президента редко появлялась на публике.

Источник: Азаттык