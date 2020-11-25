Паспорт гражданина Кыргызстана можно будет получить за $100 тысяч

Паспорт гражданина Кыргызстана можно будет получить за $100 тысяч

На общественное обсуждение выносится проект Закона «О внесении изменений в Закон «О гражданстве КР»». Об этом сообщается на сайте Жогорку Кенеша.

Инициатором законопроекта является Дастан Бекешов. Документ предполагает внедрение упрощенного механизма получения гражданства Кыргызстана взамен на инвестиции.

В новом законопроекте предлагается предоставлять право обращаться с ходатайством о получении гражданства в упрощенном порядке иностранцам, перечислившим $100 тысяч на счет по аккумулированию средств для погашения внешнего долга, открытый правительством.

Отметим, что при этом иностранные граждане не должны быть гражданами государств, с которыми КР имеет общие границы. Отметим, что в случае принятия настоящего закона Кыргызская Республика станет одной из первых стран Центральной Азии, предоставляющей гражданство взамен инвестиций

Источник: Элгезит