Кыргызстан договорился с 6-ю странами по отсрочке выплаты внешнего долга – Новиков

Артем Новиков сообщил, что уже достигнута договоренность с Парижским клубом.
Кыргызстан договорился с 6-ю странами по отсрочке выплаты внешнего долга. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков.
Он отметил, что все выплаты по внешнему долгу осуществляются в срок, за исключением моментов, где ведутся переговоры по отсрочке.
Артем Новиков сообщил, что уже достигнута договоренность с Парижским клубом.
«На сегодня по 6 странам достигнута договоренность, по еще 5 продолжаются консультации. Переговоры уже на финальной стадии», - сказал он.
И.о. главы правительства пояснил, что как только с 5-ю странами будет достигнута договоренность, то кабмин подпишет договоренность с теми 6 странами.
«А по 5 странам, с которыми идет договоренность, есть дополнительные условия. Если же мы не договоримся, то у нас предусмотрены резервы для оплаты», - сказал он.
Новиков также рассказал, что по 11 странам согласно Парижскому клубу, проценты производятся.
«Проблем у правительства с закрытием внешних долгов в 2020 году не будет», - заявил он.
Источник: Кабар
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