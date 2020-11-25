Кыргызстан договорился с 6-ю странами по отсрочке выплаты внешнего долга – Новиков

Артем Новиков сообщил, что уже достигнута договоренность с Парижским клубом.

Кыргызстан договорился с 6-ю странами по отсрочке выплаты внешнего долга. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков.

Он отметил, что все выплаты по внешнему долгу осуществляются в срок, за исключением моментов, где ведутся переговоры по отсрочке.

Артем Новиков сообщил, что уже достигнута договоренность с Парижским клубом.

«На сегодня по 6 странам достигнута договоренность, по еще 5 продолжаются консультации. Переговоры уже на финальной стадии», - сказал он.

И.о. главы правительства пояснил, что как только с 5-ю странами будет достигнута договоренность, то кабмин подпишет договоренность с теми 6 странами.

«А по 5 странам, с которыми идет договоренность, есть дополнительные условия. Если же мы не договоримся, то у нас предусмотрены резервы для оплаты», - сказал он.

Новиков также рассказал, что по 11 странам согласно Парижскому клубу, проценты производятся.

«Проблем у правительства с закрытием внешних долгов в 2020 году не будет», - заявил он.

Источник: Кабар