На пост министра соцразвития утверждена Ализа Солтонбекова

На пост министра соцразвития утверждена Ализа Солтонбекова

Сегодня, 25 ноября, Жогорку Кенеш утвердил на пост министра труда и социального развития Ализу Солтонбекову. За ее кандидатуру проголосовали большинство депутатов.

Должность министра соцразвития оставалась вакантной почти месяц после отставки Улукбека Кочкорова. На этот пост претендовала экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова, однако ее кандидатуру депутаты не поддержали.

Ранее Ализа Солтонбекова работала заместителем министра труда и соцзащиты.

Источник: vb.kg