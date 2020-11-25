На пост министра соцразвития утверждена Ализа Солтонбекова
Сегодня, 25 ноября, Жогорку Кенеш утвердил на пост министра труда и социального развития Ализу Солтонбекову. За ее кандидатуру проголосовали большинство депутатов.
Должность министра соцразвития оставалась вакантной почти месяц после отставки Улукбека Кочкорова. На этот пост претендовала экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова, однако ее кандидатуру депутаты не поддержали.
Ранее Ализа Солтонбекова работала заместителем министра труда и соцзащиты.
Источник: vb.kg
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