Медер Алиев: Действующая Конституция никудышная и не оправдала себя

Действующая Конституция не оправдала себя и оказалась никудышной.

Об этом заявил член Конституционного совещания Медер Алиев.

"В парламент проходят не по принципу меритократии - самые способные и одаренные граждане, а богачи и базаркомы, где никто не отвечает ни за что, - отмечает он, - Два выбора в Жогорку Кенеш это явно продемонстрировали".

По его мнению, высший законодательный орган превратили в "коммерческо-проходной" двор.

- Конституция - это общественный договор, а не священное писание- Коран, Тора или Библия, и если она не отвечает запросам общества, то нет ничего предосудительного ее менять. Если что-то не работает надо чинить, а не жить с этим, - подчеркнул Алиев.

Он привел в пример современную Конституцию Грузии, в которую вносили поправки 32 раза, а Конституцию Швейцарии с 1999 года меняли 10 раз.

Медер Алиев юрист по образованию, после октябрьских событий он обратился с официальным письмом в Дом правительства о необходимости Конституционной реформы, и если будет общественное обсуждение, то включить его в состав.

Источник: vb.kg