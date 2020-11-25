Кинотеатры и фудкорты в Бишкеке начнут работать с 1 декабря

Кинотеатры и фудкорты в Бишкеке начнут работать с 1 декабря.

Об этом 24.kg сообщил и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.

Он отметил, что школы и детсады пока будут работать в онлайн-режиме. На остальные виды деятельности, в том числе на кинотеатры и фудкорты, ограничения снимаются.

«Сейчас мы меняем постановление правительства. Супермаркеты также начнут работать в штатном режиме, ограничений по времени не будет. Для тойкана и ресторанов разработали отдельный алгоритм, бизнес должен дышать», — сказал Тулобаев.

Источник: Элгезит