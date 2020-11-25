Кинотеатры и фудкорты в Бишкеке начнут работать с 1 декабря.
Об этом 24.kg сообщил и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев.
Он отметил, что школы и детсады пока будут работать в онлайн-режиме. На остальные виды деятельности, в том числе на кинотеатры и фудкорты, ограничения снимаются.
«Сейчас мы меняем постановление правительства. Супермаркеты также начнут работать в штатном режиме, ограничений по времени не будет. Для тойкана и ресторанов разработали отдельный алгоритм, бизнес должен дышать», — сказал Тулобаев.
Источник: Элгезит
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