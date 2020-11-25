ГКНБ: При ремонте больницы в Таласе завысили стоимость выполненных работ

При ремонте больницы в Таласе завысили стоимость выполненных работ
Антикоррупционной службой ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт завышения стоимости выполненных работ по реконструкции и капитальному ремонту Таласской областной объединенной больницы.
Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, установлено, что руководитель частного предприятия Д.А. в сговоре со специалистом технадзора УКС Таласской области Ч.К. необоснованно завысили стоимость выполненных работ.
Отмечается, что выявленный материальный ущерб составил более 900 тыс. сомов.
По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.
В настоящее время Д.А. водворен в ИВС УВД Таласской области, а Ч.К. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и взято обязательство о явке в связи с его болезнью. Ведется следствие.
Источник: Кабар
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