ГКНБ: При ремонте больницы в Таласе завысили стоимость выполненных работ

При ремонте больницы в Таласе завысили стоимость выполненных работ

Антикоррупционной службой ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт завышения стоимости выполненных работ по реконструкции и капитальному ремонту Таласской областной объединенной больницы.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности, установлено, что руководитель частного предприятия Д.А. в сговоре со специалистом технадзора УКС Таласской области Ч.К. необоснованно завысили стоимость выполненных работ.

Отмечается, что выявленный материальный ущерб составил более 900 тыс. сомов.

По данному факту материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.

В настоящее время Д.А. водворен в ИВС УВД Таласской области, а Ч.К. вручено уведомление о подозрении в совершении преступления и взято обязательство о явке в связи с его болезнью. Ведется следствие.

Источник: Кабар