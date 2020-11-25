Посольство США обучит IT навыкам 300 безработных молодых людей и людей с ограниченными возможностями

Посольство США обучит IT навыкам 300 безработных молодых людей и людей с ограниченными возможностями

Академия креативных профессий начинает бесплатные виртуальные курсы по приобретению профессиональных навыков для 300 безработных молодых людей и людей с инвалидностью, у которых более низкие возможности по получению работы и образования в Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Нарынской и Чуйской областях. Академия креативных профессий реализуется Общественным фондом “Fund Sun People” в партнерстве с посольством США в Кыргызской Республике.

Сообщается, что Академия креативных профессий будет проводить трехмесячные бесплатные курсы по графическому дизайну, цифровому маркетингу и видео продакшн. По каждому из этих трех курсов будет обучено 100 участников из пяти областей. Около половины участников являются людьми с инвалидностью, говорится в сообщении посольства США в КР.

По завершению курсов участники получат сертификаты, и полученные ими новые умения дадут им возможность получить новую работу. Пятнадцать самых талантливых участников будут представлять свои работы во время финального форума Академии креативных профессий в августе 2021 года.

Открытый конкурс заявок на курс графический дизайн завершился 16 ноября 2020 года. Участники курса по графическому дизайну были отобраны на конкурсной основе через процесс подачи заявок, который состоял из заполнения анкеты и прохождения интервью. Несмотря на то, что набор на курс по графическому дизайну завершился, начиная с 10 января 2021 года, заинтересованные кандидаты могут подать на курс по цифровому маркетингу, который состоится с февраля по апрель, и начиная с 10 апреля 2021 года заявки могут быть поданы на курс по видео продакшн, который будет проходить c мая по июль.

Заинтересованные лица могут подать заявку через сайт www.creative-academy.kg

Для более подробной информации об Академии креативных профессий:

https://www.facebook.com/creative.academy.kg

https://www.instagram.com/creative.academy.kg

Источник: Кабар