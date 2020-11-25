Адахан Мадумаров вел скрытую агитацию в Москве?

По данным СМИ, Генеральная прокуратура направила в ЦИК видео встречи Мадумарова с мигрантами, в котором есть скрытая агитация.
Генеральная прокуратура направила в ЦИК КР материалы о встрече кандидата в президенты Адахана Мадумарова с мигрантами в Москве. Об этом сообщает издание media-center.kg со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
По данным СМИ, Генеральная прокуратура направила в ЦИК видео встречи Мадумарова с мигрантами, в котором есть скрытая агитация.
К слову, в случае выявления ЦИК нарушения со стороны кандидата в президенты Адахана Мадумарова последний может получить предупреждение.
В случае неоднократного нарушения кандидатом вышеуказанных требований, Центральная избирательная комиссия вправе принять решение об отмене регистрации кандидата.
Напомним, выборы президента в Кыргызстане назначены на 10 января 2021 года. Предвыборная же агитация начнется 15 декабря 2020 года.
Источник: vb.kg
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