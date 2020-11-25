Задержан представитель президента в ЖК. В чем он обвиняется?

Задержан представитель президента в ЖК.

По факту злоупотребления должностным положением задержан полномочный представитель президента КР в ЖК КР, сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности.

По ее данным, ГКНБ ведется досудебное производство в отношении полномочного представителя президента в Жогорку Кенеше в ранге заместителя руководителя Аппарата Президента КР Курманбека Дыйканбаева.

Следствием было установлено, что он в период избирательной кампании в октябре 2020 года, действуя в интересах одной из политических партий, вынудил руководителя одного из государственных предприятий, имеющих стратегическое значение, передать ему денежные средства в сумме более 7 млн сомов под угрозой освобождения от занимаемой должности в случае отказа.

Незаконно полученные денежные средства Дыйканбаев использовал в ходе предвыборной кампании, тем самым злоупотреблял своим служебным положением в своих корыстных интересах с целью обеспечения себе гарантий получения большего числа голосов избирателей.

Так, 24 ноября он был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.320 ч.3 УК КР (злоупотребление должностным положением) и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ будут продолжены соответствующие мероприятия по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и привлечению к ответственности причастных лиц, о чем общественность будет своевременно информирована.

Источник: Кабар