Выборы гендиректора КТРК: Конкурс приостановлен из-за иска экс-главы Жайнака Усен уулу
Конкурс на должность генерального директора КТРК приостановлен, сообщает 24 ноября член наблюдательного совета КТРК Жылдызбек Керимбаев.
По его словам, конкурс приостановлен согласно решению судьи Ленинского районного суда по иску экс-директора Жайнака Усен уулу о восстановлении на работу до вынесения решения суда.
На должность генерального директора КТРК заявки подали 15 человек. Все они прошли во второй тур.
По данным КТРК, бывший директор Жайнак Усен уулу 6 октября написал заявление по собственному желанию. На сегодня обязанности директора телерадиокорпорации выполняет Бактияр Алиев.
Источник: kg.akipress.org
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