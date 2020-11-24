(Видео) Нуркожо-Ата. Новое село назвали в честь отца Садыра Жапарова 

Нуркожо-Ата. Новое село назвали в честь отца Садыра Жапарова
На окраине новостройки Ак-Бата города Бишкека появилось селение "Нуркожо-Ата", названное в честь отца Садыра Жапарова. В интернете распространили видео, где жители показывают, и рассказывают о своем жилмассиве.
По инициативе простых граждан, построенная на спонсорские деньги мечеть тоже будет носить имя отца Жапарова – "Нуркожо-Ата мечити".
Авторы видео также сообщили, что в "Нуркожо-Ата" на деньги самих жителей возводится ФАП.
Стоит отметить, что видеоэкскурсию организовал один из активных сторонников Жапарова Бакай Кашкарбаев.
Источник: vb.kg
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