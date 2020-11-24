Член ОПГ по прозвищу Чач останется в СИЗО ГКНБ до окончания следствия (фото)

Соответствующую меру пресечения избрал Первомайский райсуд

Первомайский районный суд Бишкека 22 ноября избрал задержанному Мурзахмедову Эрнису (по кличке Чач) меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия.

Напомним, 20 ноября сотрудники ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности организованных преступных группировок на территории Чуйской области, задержали активного члена ОПГ Эрниса Мурзахмедова по кличке Чач.

Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ.

ГКНБ продолжает соответствующие мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности Мурзахмедова и связанных с ним лиц из организованной преступной среды.

Пресс-центр ГКНБ