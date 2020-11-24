Супругу Курсана Асанова вызвали на допрос в Финпол

Супругу Курсана Асанова вызвали на допрос в Финпол

Супругу экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова вызвали на допрос в Финансовую полицию. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

Она не знает, по какому делу вызывают Динару Усенканову.

В пресс-службе ГСБЭП пообещали предоставить информацию позже.

Отметим, что ранее Динара Усенканова фигурировала в деле о неуплате налогов. Ее несколько раз вызывали на допрос в Военную прокуратуру.

Напомним, что Курсан Асанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по факту злоупотребления должностным положением после событий в селе Кой-Таш, а также по факту массовых беспорядков после выборов в парламент.

Источник: 24.kg