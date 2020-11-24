Авторами слов гимна являются Жалил Садыков, Шабданбек Кулуев.
В возрасте 78 лет скончался один из авторов гимна Кыргызстана Шабданбек Кулуев.
Гимн утвержден постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 18 декабря 1992 года.
Авторами слов гимна являются Жалил Садыков, Шабданбек Кулуев.
Источник: kg.akipress.org
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