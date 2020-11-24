В Бишкеке установят датчики для контроля качества воздуха

В Бишкеке установят датчики для контроля качества воздуха

Мэрия города Бишкек совместно с общественным фондом «Институт экологических решений» запускают проект «Таза аба».

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, цель экологического проекта – понять, каким воздухом дышат горожане.

По предварительным данным, на 24 ноября столица превзошла показатели прошлого года по загрязненности атмосферного воздуха на 35-50%.

«Для того, чтобы понять, что же происходит с воздухом, мы установим 39 приборов. Это минимальное число датчиков, объединенных в одну сеть, которое позволит видеть полную картину в агломерации Бишкека. Все данные будут собираться в открытую экологическую базу данных и будут доступны для всех», — отметили в мэрии и добавили, что датчики установят бесплатно.

«Дорогие горожане! Если и вы хотите установить такой датчик в своем доме, вам необходимо проживать в районе, отмеченном на карте зеленым кружочком. (Скачать можно по ссылке). Чем ближе ваше место проживания находится к центру зеленого кружка, тем лучше. Если у вас есть доступ к вай-фай и электричеству (220В) то вам остается написать на Whatsapp: (0505) 037-700 или на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Обязательно укажите номер зеленого кружка, рядом с которым находится место предполагаемой установки датчика. Имя и контакты человека, к которому нужно обратиться для установки датчика», — сообщили в муниципалитете.

Идеальное место установки – на открытом воздухе, в защищенном от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей месте, а также от мест курения, кухонной вытяжки и прямых загрязнителей воздуха. Из практики лучшая локация – это крыльцо дома, открытый балкон и другие.

В мэрии отметили, что прибор должен быть постоянно подключен к электричеству (220В) и Wi-Fi. Он потребляет электроэнергию на сумму около 10 сомов в месяц и использует интернет около 50 Мб в месяц. Эти расходы проект не компенсирует.

Для того, чтобы увидеть показания прибора нужно подойти к прибору и нажать одну кнопку, все показания будут выведены на монитор. «Если вы не можете подойти к нему – можно скачать приложение AirVisual и на карте Бишкека найти свой район. Показания датчика будет отображены на карте», — говорится в сообщении.

Источник: Элгезит