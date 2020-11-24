Глава Соцфонда Ирсалиев водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца
Председатель Социального фонда Медер Ирсалиев водворен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) на два месяца, сообщили в пресс-службе Первомайского суда Бишкека.
Как сообщается, постановлением Первомайского районного суда г.Бишкек от 20 ноября 2020 года к подозреваемому Ирсалиеву М.Э. применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 января 2021 года, с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.
Напомним, АКС ГКНБ КР в рамках досудебного производства установлена группа должностных лиц Социального фонда КР, которые в целях незаконного получения материальных и иных благ, на систематической основе и принудительно осуществляли побор денежных средств от руководителей территориальных структур Соцфонда.
В рамках расследуемого досудебного производства получены неопровержимые сведения о причастности к незаконным поборам денежных средств председателя Социального фонда КР «И.М.Э.».
На основании собранных материалов 18 ноября 2020 года на основании ст.98 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР председатель Социального фонда КР «И.М.Э.».
Источник: Кабар
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