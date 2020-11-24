Конституционная реформа призвана вывести политическое сознание на новый уровень – доктор политических наук

Наоборот менять стоит, если что-то до этого самого момента не принесло, ни стабильности, ни уважения к государственности, ни к самой власти, в конце концов.

ВКыргызстане главной темой последних недель является Конституционная реформа. Некоторые высказываются против проведения столь масштабных преобразований. Другие выражают своё «за» подобное реформирование.

«Конституционная реформа призвана вывести политическое сознание на новый уровень. Дело в том, что многие по укоренившейся причине боятся перемен, но перемены нужны для того, чтобы развиваться и идти постоянно вперёд. Я читал, что некоторые в Кыргызстане считают возврат к президентской форме правления, шагом назад, мол, это возврат в прошлое, даже слышал мнения о том, что это новые попытки узурпировать власть. Сразу хочу сказать, что к узурпации власти новая Конституционная реформа не ведёт. Это попытка вновь найти решения, которые учат политическое сознание выйти из состояния недееспособности. Любой стране нужна сильная власть, в противном случае, государство будет обречено на постоянные потрясения. Кыргызстан попробовал иной подход. Парламентаризм оказался пока обузой. Он не смог оправдать возложенные на него надежды и чаяния людей. Где-то это и логично. Ну, невозможно просто провозгласить парламентаризм в стране и сразу достичь максимума в этом направлении. Это как раз долгий путь самообучения. Этим страна, люди, политическая элита и занимаются прямо сейчас. Я считаю, что за провозглашением Конституционной реформы стоит, прежде всего, политическая воля. А это уже говорит о решительности что-то разительно изменить. Это плохо? Не думаю. Наоборот менять стоит, если что-то до этого самого момента не принесло, ни стабильности, ни уважения к государственности, ни к самой власти, в конце концов. Кыргызский народ свободолюбив, демократичен, но ему стоит научиться уважать власть. Это должно прийти через Конституцию. Поэтому считаю обязательным после проведения реформы запустить программу на государственном уровне, которая бы позволила каждому гражданину стать ближе к знанию основного свода законов своей страны», - заявил доктор политических наук, политолог Рамиль Гусманов.

После смены власти в Кыргызстане первое, о чём заговорили – о назревшей Конституционной реформе. Предпосылки к изменениям всё-таки существуют. Основная причина в том, что после перехода Кыргызской Республики к парламентской форме правления страна так, по большому счёту и не поняла, что это такое. Непонятна была зона ответственности в высших эшелонах власти. Да и роль Президента была как будто между небом и землёй. Наступает время внести ясность и чётко прописать в основном законе страны все роли и обязанности для того, чтобы в дальнейшем избежать ошибок прошлого и начать выстраивать стабильную политическую структуру власти.

«Я отношусь к той части экспертного сообщества, которая считает, что президентская форма правления – это идеальная форма государственной власти на всём постсоветском пространстве. Во-первых, это полностью отвечает сознательному и ментальному фактору народов, которые живут на этой территории. Всё-таки история оставила неизгладимый след в каждом из нас. Нам просто необходимо думать, что в той или иной стране есть, даже не политическая сила, а конкретно отдельно взятый политический лидер, который и призван решать насущные проблемы, созидать и создавать всё необходимое для развития, как государства в целом, так и людей в частности. Но, соответственно, на нём будет лежать и вся ответственность. Если Кыргызстан вновь перейдёт к президентской форме правления, новоизбранный глава государства должен уразуметь это. Создать плацдарм для последующих поколений политиков в стране. Пора уходить от внутриполитических распрей. Настало время объединиться всей страной и начать выстраивать сильное государство. Повторюсь, сильное государство будет нуждаться в сильной власти. В этом плане «сила» не должна ассоциироваться с авторитаризмом, узурпацией власти. Сила в данном аспекте должна восприниматься, как необходимость решить все проблемы, вывести страну из кризиса, создать крепкую экономику, и развивать новую формацию социально-общественных отношений. Кыргызстану нужно заняться работой над имиджем. Надеюсь, что Конституционная реформа и те преобразования, которые намечены, смогут, наконец, сделать Кыргызстан сильной, привлекательной и благополучной страной», - подытожил эксперт.

Антон Кубицкий

Источник: ИАЦ «Кабар»