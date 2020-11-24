На все продаваемые в РФ гаджеты будут устанавливать российское ПО
Российское программное обеспечение будут устанавливать на все продаваемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры и ноутбуки, а также умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года. Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации, сообщает РИА Новости.
В список программ, которые должны быть предустановлены, вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища.
Кроме того, в перечень включили e-mail-сервисы, голосовые помощники, программы для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, программы для использования платежной системы «Мир», госуслуг, антивирусы.
Источник: Элгезит
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