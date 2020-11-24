В Минздраве презентовали мобильное приложение «Лекарственная безопасность»

В Минздраве презентовали мобильное приложение «Лекарственная безопасность»

В рамках проведения Всемирной недели правильного использования противомикробных препаратов в Минздраве КР прошла презентация мобильного приложения «Лекарственная безопасность» (англ. Med Safety) как международного инструмента для обеспечения безопасности лекарств.

Как сообщает пресс-служба ВОЗ, данное мобильное приложение было адаптировано на кыргызский и русский языки Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР при технической поддержке ВОЗ и Агентством по контролю лекарственных средств и медицинских изделий в Великобритании.

Мобильным приложением уже активно пользуются во многих странах, и как показала практика, врачи, пациенты, медицинские представители и сотрудники аптек крайне заинтересованы в таком сервисе и готовы к его ежедневному использованию. Такой формат передачи информации более эффективен и менее затратен по времени.

Важно, чтобы получатели медицинских услуг, работники здравоохранения и медики знали о неблагоприятных побочных эффектах или реакциях в связи с применением лекарств и сообщали о них национальному управлению по контролю за лекарственными средствами.

Внедрение мобильного приложения «Лекарственная безопасность», разработанного для пациентов, работников здравоохранения и медиков, в целях предоставления информации о неблагоприятных побочных эффектах лекарственных препаратов управлению по контролю за лекарственными средствами и отслеживания информации в отношении их безопасности.

В этой связи мобильное приложение является удобной альтернативой прежней бумажной форме, которое легко применять для сообщений о неблагоприятных побочных эффектах лекарств и отслеживания информации относительно их безопасности.

Мобильное приложение очень просто в применении, каждый может бесплатно скачать на свой мобильный телефон и отправлять сообщения. Приложение доступно на AppStore и Google Play Market на кыргызском и русском языках.

Источник: Кабар