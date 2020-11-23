(Фото) Глава ГКНБ принял главу Савайского айыл окмоту

Глава ГКНБ принял главу Савайского айыл окмоту

Сегодня, 23 ноября по предварительной записи в графике встреч с населением председатель ГКНБ КР генерал-майор Ташиев К. принял главу Савайского айыл окмоту Сайпидинова М., который распространил видеообращение через СМИ.

В ходе разговора глава ГКНБ выслушал все доводы Сайпидинова М. и поручил соответствующим подразделениям объективно и всесторонне изучить информацию, озвученную в своем видеообращении.

В свою очередь Ташиев заверил, что ГКНБ остается вне политики и не занимается преследованием по политическим и другим мотивам.

Напомним, ранее ГКНБ провел обыски в домах глав двух айыл окмоту Кара-Суйского района, в том числе в доме Мунарбека Сайпидинова. После чего глава айыл окмоту Савай Ак-Суйского района Ошской области Мунарбек Сайпидинов обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Источник: media-center.kg