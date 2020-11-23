(Фото) И.о.мэра Бишкека рассказал послу Казахстана о деятельности городской администрации в эпоху пандемии

И.о.мэра Бишкека рассказал послу Казахстана о деятельности городской администрации в эпоху пандемии
Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев встретился с послом Казахстана в КР Кайратом Нурпеисовым.
По данным муниципалитета, стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в столице.
«Тулобаев рассказал о деятельности городской администрации в эпоху пандемии», - говорится в сообщении.
Также и.о. градоначальника обозначил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с городами-побратимами и городами-партнёрами, в частности с акимиатами Нур-Султана, Алматы.
Отмечается, что на сегодняшний день ситуация в городе стабильная, все городские службы структурные подразделения мэрии функционируют в штатном режиме.
Напомним, Бишкек установил побратимство с двумя городами (Алматы в 1997 году, Нур-Султан в 2011 году).
Источник: Кабар
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