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(Фото) И.о.мэра Бишкека рассказал послу Казахстана о деятельности городской администрации в эпоху пандемии

И.о.мэра Бишкека рассказал послу Казахстана о деятельности городской администрации в эпоху пандемии

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев встретился с послом Казахстана в КР Кайратом Нурпеисовым.

По данным муниципалитета, стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в столице.

«Тулобаев рассказал о деятельности городской администрации в эпоху пандемии», - говорится в сообщении.

Также и.о. градоначальника обозначил важность развития взаимовыгодного сотрудничества с городами-побратимами и городами-партнёрами, в частности с акимиатами Нур-Султана, Алматы.

Отмечается, что на сегодняшний день ситуация в городе стабильная, все городские службы структурные подразделения мэрии функционируют в штатном режиме.

Напомним, Бишкек установил побратимство с двумя городами (Алматы в 1997 году, Нур-Султан в 2011 году).

 

 

 

 

Источник: Кабар

           

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