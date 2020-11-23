Мелис Тургунбаев стал председателем правления «Кыргызнефтегаза»
Председателем правления ОАО «Кыргызнефтегаз» стал Мелис Тургунбаев. Решение принято 20 ноября на заседании совета директоров предприятия. Об этом сегодня сообщает пресс-служба компании.
«Мелис Тургунбаев имеет около 20 лет опыта работы на высших управленческих должностях и на сегодняшний день является одним из опытных и признанных специалистов в нефтегазовой отрасли. Награжден медалью «Отличник системы управления государственной собственностью», — говорится в сообщении.
С 2013 по 2017 год Мелис Тургунбаев входил в состав совета директоров компании, до недавнего времени был его председателем. С 2006 по 2020 год работал в российской компании «Газпром». До прихода в газовую отрасль Тургунбаев был ведущим специалистом в Министерстве финансов. В ведомстве также отмечают, что новым председателем совета директоров «Кыргызнефтегаза» стал Нурадин Касымов.
Фото пресс-службы ОАО «Кыргызнефтегаз». Мелис Тургунбаев
Источник: 24.kg
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