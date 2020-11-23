Мелис Тургунбаев стал председателем правления «Кыргызнефтегаза»

Мелис Тургунбаев стал председателем правления «Кыргызнефтегаза»

Председателем правления ОАО «Кыргызнефтегаз» стал Мелис Тургунбаев. Решение принято 20 ноября на заседании совета директоров предприятия. Об этом сегодня сообщает пресс-служба компании.

«Мелис Тургунбаев имеет около 20 лет опыта работы на высших управленческих должностях и на сегодняшний день является одним из опытных и признанных специалистов в нефтегазовой отрасли. Награжден медалью «Отличник системы управления государственной собственностью», — говорится в сообщении.



С 2013 по 2017 год Мелис Тургунбаев входил в состав совета директоров компании, до недавнего времени был его председателем. С 2006 по 2020 год работал в российской компании «Газпром». До прихода в газовую отрасль Тургунбаев был ведущим специалистом в Министерстве финансов. В ведомстве также отмечают, что новым председателем совета директоров «Кыргызнефтегаза» стал Нурадин Касымов.

Фото пресс-службы ОАО «Кыргызнефтегаз». Мелис Тургунбаев

Источник: 24.kg