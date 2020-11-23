Где деньги?

Этот негодник оказался «сотрудником» службы охраны МВД, работавшим в этом же банке.

Неизвестные лица «смели» 996 тысяч 690 сомов, а также 2 тысячи 615 долларов из терминала банка, расположенного по улице Логвиненко Бишкека. Сотрудники Первомайского районного отдела внутренних дел задержали подозреваемого гражданина, 1986 г. р. Виновник вернул обратно из взятых денег 888 тысяч 960 сомов и 2 тысяч 615 долларов. Оказывается, за короткое время успел «залить себе в глотку» больше 100 тысяч сомов денег. Этот негодник оказался «сотрудником» службы охраны МВД, работавшим в этом же банке.

Источник: газета «De факто» №38 от 20.11.2020/стр.5