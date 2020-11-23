ГКНБ: Камчыбек Ташиев не знаком ни с каким Замиром

Чекисты опровергли слова главы Савайского айыл окмоту.
Силовики уверяют, что во времыя обыска дома вели себя вежливо, а хозяйка даже предложила им выпить чаю
Сотрудники ГКНБ в рамках расследуемого досудебного производства по факту создания организованной группы для совершения преступлений в Оше и Ошской области провели обыски по местам жительств глав Савайского и Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.
После чего глава Савайского айыл окмоту М.Сайпидинов сделал видеобращение, где обвинил сотрудников ГКНБ в грубом отношении к его близким родственникам и матери главы Сарайского айыл окмоту З.Тургунбаева. Также Сайпидинов пожаловался на некоего Замира, который угрожал личным знакомством с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.
ГКНБ заявляет, что высказанные Сайпидиновым слова не соответствуют действительности, так как председатель ГКНБ КР Ташиев лично не знаком ни с каким Замиром из Кара-Суйского района.
Стоит отметить, что в ходе обыскных мероприятий не было фактов грубого отношения к лицам, находящимся дома. В свою очередь, мать Тургунбаева доброжелательно отнеслась к сотрудникам ГКНБ, предложив угостить чаем.
В настоящее время следствие по данному факту продолжается.
Пресс-центр ГКНБ
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!