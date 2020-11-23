ГКНБ: Камчыбек Ташиев не знаком ни с каким Замиром

Чекисты опровергли слова главы Савайского айыл окмоту.

Силовики уверяют, что во времыя обыска дома вели себя вежливо, а хозяйка даже предложила им выпить чаю

Сотрудники ГКНБ в рамках расследуемого досудебного производства по факту создания организованной группы для совершения преступлений в Оше и Ошской области провели обыски по местам жительств глав Савайского и Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

После чего глава Савайского айыл окмоту М.Сайпидинов сделал видеобращение, где обвинил сотрудников ГКНБ в грубом отношении к его близким родственникам и матери главы Сарайского айыл окмоту З.Тургунбаева. Также Сайпидинов пожаловался на некоего Замира, который угрожал личным знакомством с председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

ГКНБ заявляет, что высказанные Сайпидиновым слова не соответствуют действительности, так как председатель ГКНБ КР Ташиев лично не знаком ни с каким Замиром из Кара-Суйского района.

Стоит отметить, что в ходе обыскных мероприятий не было фактов грубого отношения к лицам, находящимся дома. В свою очередь, мать Тургунбаева доброжелательно отнеслась к сотрудникам ГКНБ, предложив угостить чаем.

В настоящее время следствие по данному факту продолжается.

Пресс-центр ГКНБ