Дүйнөлүк банк өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө COVID-19 каршы вакцина, тест жана дары-дармектерди алуу үчүн 12 млрд доллар бөлөт.
Бул тууралуу банктын сайтында маалымдалат.
Бул каражат 1 млрдга жакын адамды эмдөөдөн өткөрүүгө жардам берет.
Белгиленгендей, бул каражат Дүйнөлүк банк 2021-жылдын июнь айына чейин вирус менен күрөшүү үчүн бөлө турган каражаттын бир гана бөлүгү. Жалпысынан 160 млрд доллар бөлөт.
Эске сала кетсек, жакында премьер-министрдин м.а. Артем Новиков Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы өкүлү менен жолуккан.
Булак: Элгезит
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