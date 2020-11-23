На рынках Бишкека можно бесплатно провериться на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С

На рынках Бишкека можно бесплатно провериться на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С

На столичных рынках с 23 ноября начнется бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С. Об этом сообщает Республиканский центр «СПИД».

По его данным, тестирования будут проводиться с 10:00 до 15:00 на рынках:

Ошский рынок — 23 — 24 ноября,

Аламединский рынок — 25 — 26 ноября,

Рынок «Сары-Озон» — 27 — 28 ноября,

Рынок «Мадина» — 29 ноября,

Рынок «Дордой-Дыйкан» — 30 ноября,

Рынок «Ортосай» — 1 декабря.

Источник: Элгезит