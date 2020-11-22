(Фото) И.о.президента осмотрел ход реализации проектов по цифровой трансформации страны

Наряду с созданием цифровых платформ создаются центры обработки данных, отвечающие международным стандартам и требованиям кибербезопасности.

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов сегодня, 21 ноября, посетил государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия «Түндүк» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

И.о. Главы государства ознакомился с ходом реализации проектов по цифровой трансформации страны, проекта «Digital CASA — Кыргызская Республика» и обсудил дальнейшие меры с руководством Государственного комитета информационных технологий и связи и ГП «Түндүк».

И.о. Президента Талант Мамытов отметил, что цифровизация остается приоритетным направлениям для страны. «Современные технологии являются требованием времени, Кыргызстан уже многое сделал в сфере электронного управления, но мы должны еще больше активизироваться в этом направлении», — сказал он.

Председатель ГКИТС Алтынбек Исмаилов проинформировал, что на сегодняшний день процессы цифровизации идут полным ходом, и уже существующая инфраструктура электронного управления значительно облегчает возможность гражданам получать государственные услуги, снижают коррупционные риски, и самое важное — могут стать одним из двигателей государственных реформ.

Наряду с созданием цифровых платформ создаются центры обработки данных, отвечающие международным стандартам и требованиям кибербезопасности.

Он также напомнил, что Проект «Digital CASA — Кыргызская Республика» состоит из четырех компонентов. Отмечено, что на данный момент разработано технико-экономическое обоснование требований к магистрали и услугам для расширения кыргызской части региональной магистральной сети. С 2021–2023 гг. ожидается начало строительства ВОЛС.

С 2021 года предполагается запуск «G-cloud» (государственный центр обработки данных), который позволит перенести вычислительные мощности госорганов в единый Дата-центр, тем самым улучшить доступ населения к электронным услугам.

Кроме того, с 2021 года стартует разработка нормативной правовой базы основ цифровой экономики, в 2021–2022 году планируется создание Центра передового опыта, а также начало активного обучения государственных служащих цифровым навыкам и компетенциям.

Директор ГП «Түндүк» Нурия Кутнаева рассказала о достижениях системы «Түндүк» и о запуске обновленного Госпортала электронных услуг (portal.tunduk.kg), где в настоящее время реализованы 82 услуги, из которых 68 — автоматизированных и 14 — полуавтоматизированных, поступающие от 19 государственных органов. Она также отметила, что в последнее время принимаются много необходимых для внедрения IT-технологий законодательных актов, что позволяет внедрять цифровизацию в полной мере в соответствии с международными стандартами.

Заместитель директора ГП «Түндүк» Азамат Буржуев отметил, что внедряемые информационные технологии обеспечивают эффективность государственного управления, прозрачность финансовых потоков, используемых для образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и других сфер. Он показал разработанную ГП «Түндүк» Единую систему идентификации, которая является «цифровым паспортом» для граждан и упрощает процедуру получения услуг в электронном формате, не выходя из дома находясь в любой точке мира.

И.о. Президента Талант Мамытов особо отметил, что дальнейшее проведение эффективной цифровизации через систему межведомственного взаимодействия «Түндүк» в целях создания благоприятных условий для граждан и предпринимателей является важным фактором в развитии государства.

»Как я сегодня убедился в госпредприятии «Түндүк», у нас есть отличные IT-специалисты, которые занимаются разработкой и поддержкой ключевых информационных систем для граждан и государства» — отметил и. о. Главы государства.

И.о. Президента Талант Мамытов обратил внимание на необходимость активизации процессов в государственных и муниципальных органах по цифровой трансформации для облегчения жизни граждан.

Источник: Кабар