(Фото) Жестокое убийство в ущелье Аламедин. Мужчину связали и повесили на дереве

Жестокое убийство в ущелье Аламедин. Мужчину связали и повесили на дереве
По факту обнаружения трупа мужчины в Тёплых ключах возбуждено уголовное дело, сообщили 21 ноября АКИpress в ГУВД Чуйской области.
Примерно в час дня 21 ноября в милицию поступил вызов о найденном трупе. Выехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что труп найден в районе Тёплых ключей в Аламединском ущелье. Мужчина был убит - неизвестные связали верёвкой ноги и руки, руки в области кистей стянули хомутом, рот заклеили скотчем, накинул на шею верёвку и повесили на дереве.
«Обстоятельства выясняются. Личность пока не установлена», - рассказали в милиции.
Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст.130 («Убийство») УК КР. Назначена экспертиза.
Источник: svodka.akipress.org
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