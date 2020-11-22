(Фото) Жестокое убийство в ущелье Аламедин. Мужчину связали и повесили на дереве

Жестокое убийство в ущелье Аламедин. Мужчину связали и повесили на дереве

По факту обнаружения трупа мужчины в Тёплых ключах возбуждено уголовное дело, сообщили 21 ноября АКИpress в ГУВД Чуйской области.

Примерно в час дня 21 ноября в милицию поступил вызов о найденном трупе. Выехавшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что труп найден в районе Тёплых ключей в Аламединском ущелье. Мужчина был убит - неизвестные связали верёвкой ноги и руки, руки в области кистей стянули хомутом, рот заклеили скотчем, накинул на шею верёвку и повесили на дереве.

«Обстоятельства выясняются. Личность пока не установлена», - рассказали в милиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по ст.130 («Убийство») УК КР. Назначена экспертиза.

Источник: svodka.akipress.org