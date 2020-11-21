В Оше с 30 ноября первоклассники смогут пойти в школы
Рассмотрен вопрос возможности открытия школ для учащихся первых классов городских школ. Об этом сообщает Республиканский штаб.
Уточняется, что, по данным статистики, на сегодняшний день в Оше наблюдается стабилизация эпидситуации.
В итоге принято решение, согласно которому учащиеся первого класса смогут посещать школу при строгом соблюдении соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
Также будут функционировать частные школы и детские сады с учетом строго соблюдения всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и правил. Контроль за их соблюдением будут осуществлять специалисты санитарно-эпидемиологической службы.
Напомним, с начала сентября по 6 октября текущего года во всех школах города началось обучение в режиме онлайн для учащихся первого класса. Государственные детские сады в настоящее время пока открываться не будут.
Источник: reporter.kg
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