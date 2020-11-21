Задержан кримавторитет "Чач"
ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории Чуйской области задержан активный член ОПГ Э.М. по кличке "Чач". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что он ранее состоял в группировке криминального авторитета Алманбета Анапияева, убитого в 2015 году на территории Республики Беларусь. Задержанный подозревается в совершении ряда преступлений на территории Кыргызской Республики, имеет непосредственное отношение к фактам перестрелок в Жалал-Абадской области, а также другим резонансным криминальным разборкам.
Необходимо отметить, что криминальный авторитет "Чач" и возглавляемая им преступная группировка, использовались бывшим руководителем ОАО "Кыргызнефтегаз" Рашитом Бостоновым для совершения противоправных действий в отношении предпринимателей и других жителей области, которые неоднократно жаловались в правоохранительные органы.
Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности Э.М. и связанных с ним лиц из преступной среды.
Источник: vb.kg
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