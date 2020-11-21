В Ботаническом саду нашли повешенным парня, который ранее пропал без вести

В Бишкеке нашли труп парня, который ранее был объявлен без вести пропавшим.
Как сообщили агентству в пресс-службе УВД Первомайского района, 20 ноября примерно в 10:00 в службу «102» поступило сообщение о том, что охранник ботанического сада обнаружил велосипед, после чего сообщил о своей находке сотрудникам милиции.
В ходе прочески ботанического сада, сотрудниками милиции УВД Первомайского района среди деревьев, был обнаружен труп ранее без вести пропавшего гражданина Алексея Бубнова, при внешнем осмотре каких-либо признаков насильственной смерти обнаружено не было.
На место незамедлительно выехала также следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района. На месте происшествия сотрудниками милиции были проведены первичные необходимые следственные действия, собранные материалы переданы в производство УВД Первомайского района. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!