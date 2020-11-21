В Ботаническом саду нашли повешенным парня, который ранее пропал без вести

В Бишкеке нашли труп парня, который ранее был объявлен без вести пропавшим.

Как сообщили агентству в пресс-службе УВД Первомайского района, 20 ноября примерно в 10:00 в службу «102» поступило сообщение о том, что охранник ботанического сада обнаружил велосипед, после чего сообщил о своей находке сотрудникам милиции.

В ходе прочески ботанического сада, сотрудниками милиции УВД Первомайского района среди деревьев, был обнаружен труп ранее без вести пропавшего гражданина Алексея Бубнова, при внешнем осмотре каких-либо признаков насильственной смерти обнаружено не было.

На место незамедлительно выехала также следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района. На месте происшествия сотрудниками милиции были проведены первичные необходимые следственные действия, собранные материалы переданы в производство УВД Первомайского района. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Источник: Кабар