(Фото) Талант Мамытов встретился с пострадавшими во время октябрьских событий



И. о. президента, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с пострадавшими во время октябрьских событий.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие молодые люди — Табышбек уулу Рыскелди, Бейшеев Талант, Нурлан уулу Уларбек, получившие ранения различной степени.

Талант Мамытов с сожалением отметил, что вследствие несправедливой политики властей, в стране произошли третьи народные волнения, основной причиной которых явилось несогласие граждан с итогами парламентских выборов.

Он отметил, что на данный момент граждане ждут перемен, в связи с чем была и начата конституционная реформа.

«К вопросам, касающимся Основного закона, необходимо подходить максимально щепетильно. Поэтому было образовано Конституционное совещание с широким составом, куда вошли различные представители общественности», — сказал Талант Мамытов.

И.о. главы государства передал участникам встречи материальную помощь, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и отметил, что всегда открыт ко встрече с ними.

Источник: reporter.kg