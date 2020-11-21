(Фото) Талант Мамытов встретился с пострадавшими во время октябрьских событий

И. о. президента, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с пострадавшими во время октябрьских событий.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Во встрече приняли участие молодые люди — Табышбек уулу Рыскелди, Бейшеев Талант, Нурлан уулу Уларбек, получившие ранения различной степени.
Талант Мамытов с сожалением отметил, что вследствие несправедливой политики властей, в стране произошли третьи народные волнения, основной причиной которых явилось несогласие граждан с итогами парламентских выборов.
Он отметил, что на данный момент граждане ждут перемен, в связи с чем была и начата конституционная реформа.
«К вопросам, касающимся Основного закона, необходимо подходить максимально щепетильно. Поэтому было образовано Конституционное совещание с широким составом, куда вошли различные представители общественности», — сказал Талант Мамытов.
И.о. главы государства передал участникам встречи материальную помощь, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и отметил, что всегда открыт ко встрече с ними.
Источник: reporter.kg
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