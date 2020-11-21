ЦИК утвердила 45 избирательных участков за рубежом
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики на заседании утвердила для организации голосования на досрочных выборах президента 10 января 2021 года 45 избирательных участков за рубежом, образованных на территории дипломатических представительств и консульских учреждений КР.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, решение основано на рациональном использовании бюджетных средств на подготовку и проведение досрочных президентских выборов, принимая во внимание сложную эпидемиологическую ситуацию в государствах, где образованы участки для голосования.
Бишкекской территориальной избирательной комиссии рекомендовано утвердить на досрочных выборах участковые избирательные комиссии за пределами республики, сформированные на выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года.
Источник: Элгезит
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