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В Бишкеке из 97 школ, только 26 показали высокий уровень онлайн-обучения

В Бишкеке есть 97 школ и 87 детских садиков, в которых трудятся более 7 тыс. 200 учителей, 1 иыс. 370 воспитателей.

В октябре специалисты управления образования столичной мэрии провели анализ по дистанционному обучению в школах Бишкека.

Анализ дистанционного обучения проводился по направлениям:

  1. Нормативно-правовая документация образовательных организаций;
  2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
  3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса;

В результате все столичные школы быть разделены на четыре категории:

  • Высокий уровень дистанционного обучения учащихся показали 26 школ;
  • Хороший уровень показали 40 школ;
  • Средний уровень показали 18 школ;
  • Слабый уровень обучения показали две школы.

В Бишкеке есть 97 школ и 87 детских садиков, в которых трудятся более 7 тыс. 200 учителей, 1 иыс. 370 воспитателей.

Источник: reporter.kg

           

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