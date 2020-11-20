В Бишкеке из 97 школ, только 26 показали высокий уровень онлайн-обучения

В Бишкеке есть 97 школ и 87 детских садиков, в которых трудятся более 7 тыс. 200 учителей, 1 иыс. 370 воспитателей.

В октябре специалисты управления образования столичной мэрии провели анализ по дистанционному обучению в школах Бишкека.

Анализ дистанционного обучения проводился по направлениям:

Нормативно-правовая документация образовательных организаций; Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; Ресурсное обеспечение образовательного процесса;

В результате все столичные школы быть разделены на четыре категории:

Высокий уровень дистанционного обучения учащихся показали 26 школ;

дистанционного обучения учащихся показали 26 школ; Хороший уровень показали 40 школ ;

показали 40 школ Средний уровень показали 18 школ;

показали 18 школ; Слабый уровень обучения показали две школы.

В Бишкеке есть 97 школ и 87 детских садиков, в которых трудятся более 7 тыс. 200 учителей, 1 иыс. 370 воспитателей.

Источник: reporter.kg