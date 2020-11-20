В Бишкеке из 97 школ, только 26 показали высокий уровень онлайн-обучения

В Бишкеке есть 97 школ и 87 детских садиков, в которых трудятся более 7 тыс. 200 учителей, 1 иыс. 370 воспитателей.
В октябре специалисты управления образования столичной мэрии провели анализ по дистанционному обучению в школах Бишкека.
Анализ дистанционного обучения проводился по направлениям:
- Нормативно-правовая документация образовательных организаций;
- Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса;
- Ресурсное обеспечение образовательного процесса;
В результате все столичные школы быть разделены на четыре категории:
- Высокий уровень дистанционного обучения учащихся показали 26 школ;
- Хороший уровень показали 40 школ;
- Средний уровень показали 18 школ;
- Слабый уровень обучения показали две школы.
В Бишкеке есть 97 школ и 87 детских садиков, в которых трудятся более 7 тыс. 200 учителей, 1 иыс. 370 воспитателей.
Источник: reporter.kg
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