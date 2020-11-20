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Талант Мамытов подписал Указ об образовании Конституционного совещания

Талант Мамытов подписал Указ об образовании Конституционного совещания

Исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Талант Мамытов подписал Указ, согласно которому образовано Конституционное совещание. Об этом сообщает пресс-служба государства.

Указом в частности постановляется:

  1. Образовать Конституционное совещание В составе согласно приложению
  2. Конституционному совещанию провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя; прав и свобод человека и гражданина; системы государственной власти; оптимизации и разграничений полномочий между ветвями государственной власти, а также иных вопросов, вытекающих из вышеуказанных направлений, по итогам которого внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики предложения по проекту Закона Кыргызской Республики "О Конституции Кыргызской Республики".
  3. Конституционному совещанию организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.
  4. Установить, что Конституционное совещание проводит свою работу в здании Национальной академии наук Кыргызской Республики.
  5. Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики функции секретариата Конституционного совещания.
  6. Национальной академии наук Кыргызский Республики предоставить Конституционному совещанию соответствующее помещение для работы, а ее членам - доступ в здание.
  7. Возложить на Министерство юстиции Кыргызской Республики и Управление делами Президента и Правительства Кыргызской Республики организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Конституционного совещания в части их касающейся.
  8. Пресс-службам Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики и Аппарата Президента Кыргызской Республики обеспечить широкое освещение работы Конституционного совещания в средствах массовой информации.
  9. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Бакирова М.И. и Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики.
  10. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Источник: vb.kg

           

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