Тарифы на электроэнергию не будут меняться
Тарифная политика была утверждена на краткосрочный период — на три года, т.е. до 2022 года включительно. Об этом сообщила заместитель директора Госагентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Миргуль Айдарова.
По ее словам, в данном документе тарифы на электроэнергию не изменились.
«Лимит 700 кВт.ч. и для высокогорных районов 1000 кВт.ч. сохранили, до лимита 77 тыйынов все абоненты платят независимо от регионов и выше лимита 2,16 сомов за 1 кВт.ч. Другим абонентам также сохранили 2,24 сомов, насосные станции платят 77,9, это социальный тариф. Также ввели новых абонентов, это детские дома, для них введен новый тариф — 1,58 сомов и новые абоненты майнинги, для них установлен тариф более повышенный — 2,91 сомов», — сказала Айдарова.
Она отметила, что в следующем году начнется разработка новой тарифной политики, возможно, на 3 или 5 лет.
Источник: Элгезит
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