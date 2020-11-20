Женщина убила своего мужа в Жайылском районе (фото)

В ходе пьяной ссоры она схватила нож и ударила им супруга в область шеи

Женщина убила своего мужа в Жайылском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

«17 ноября 2020 года примерно в 23:30 часов в дежурную часть Жайылского ОВД района поступил вызов из территориальной больницы о том, что к ним поступил 32-летний С.А. с ножевым ранением в области шеи, который от полученных травм, не приходя в сознание, скончался в реанимации.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Жайылского района по ст. 130 (Убийство) УК КР. В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий задержана подозреваемая - жена убитого 29-летняя А.А.

Выяснилось, что в день случившегося между супругами произошла ссора, переросшая в драку после совместного распития алкогольных напитков. В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и нанесла супругу удар ножом в области шеи, позже он скончался в больнице. Женщина была доставлена в Следственную службу, где призналась в содеянном», - информирует пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Фото пресс-служба ГУВД Чуйской области