ЦИК вернула документы 12 кандидатам в президенты – список

Центральная избирательная комиссия вернула документы 12 кандидатам в президенты.

Решение было принято по итогам заседания рабочей группы ЦИК.

Рабочая группа решила, что Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову, Нурлану Мотуеву надо вернуть документы в связи с непогашенной судимостью. Остальные девять человек: Анар Зарипова, Анаркуль Араева, Юлия Лилиенталь, Елена Клипачева, Жээнбек Искендеров, Куттумидин Базаркулов, Чынгыз Капаров, Тынчтык Акжолтаев и Султан Аджиматов не предоставили сертификат о знании госязыка, выданного “Кыргызтестом”.

Напомним, что выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.

Источник: reporter.kg