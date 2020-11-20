ЦИК вернула документы 12 кандидатам в президенты – список

Центральная избирательная комиссия вернула документы 12 кандидатам в президенты.
Решение было принято по итогам заседания рабочей группы ЦИК.
Рабочая группа решила, что Бектуру Асанову, Кубанычбеку Кадырову, Нурлану Мотуеву надо вернуть документы в связи с непогашенной судимостью. Остальные девять человек: Анар Зарипова, Анаркуль Араева, Юлия Лилиенталь, Елена Клипачева, Жээнбек Искендеров, Куттумидин Базаркулов, Чынгыз Капаров, Тынчтык Акжолтаев и Султан Аджиматов не предоставили сертификат о знании госязыка, выданного “Кыргызтестом”.
Напомним, что выборы президента Кыргызстана состоятся 10 января 2021 года.
Источник: reporter.kg
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