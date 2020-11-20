Артем Новиков и Сардор Умурзаков обсудили вопросы двустороннего сотрудничества
Состоялся телефонный разговор исполняющего обязанности премьер-министра Кыргызской Республики Артема Новикова с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Артем Новиков выразил благодарность за оказанную правительством Узбекистана гуманитарную помощь в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
В ходе беседы были обсуждены вопросы активизации торгово-экономического сотрудничества, наращивания объемов взаимной торговли и расширению ее номенклатуры путем создания совместных проектов в области производственной кооперации, строительства торгово-логистических центров, свободной экономической (промышленной) зоны в приграничных областях двух государств.
Достигнута договоренность о проведении в декабре 2020 года Третьего заседания Совета глав приграничных областей с участием руководителей регионов двух стран. В рамках Совета планируется подписание Плана практических мер (Дорожной карты) по расширению и углублению сотрудничества между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан в торгово-экономической сфере в целях увеличения товарооборота между странами.
В заключении стороны выразили готовность к продолжению диалога для решения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и дальнейшей активизации всего комплекса двусторонних отношений.
Источник: Кабар
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