Уголовное дело в отношение Каличы Умуралиевой прекращено

Уголовное дело в отношение Каличы Умуралиевой прекращено

Расследование дела, в рамках которого директор муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева вызывалась на допрос, прекращено из-за отсутствия доказательств.

Как сообщила «Азаттыку» Калича Умуралиева 19 ноября, об этом ей сообщили сотрудники ГКНБ.

«Мне позвонили из ГКНБ, сказали, чтобы я забрала документы и деньги. Все ранее конфискованные документы я забрала. Мне сказали, что дело прекращено. А 50 тысяч сомов, они меченые, сказали, что не могут вернуть», — сказала Умуралиева.

28 мая этого года Умуралиева провела 4 часа на допросе в ГКНБ. Причиной стало заявление в Генеральную прокуратуру предпринимателя, который хотел открыть в парке «Ынтымак» сеть по прокату велосипедов, заключил соглашение с предприятием «Городские парки» и заплатил 50 тысяч сомов. Умуралиева сообщала, что деньги она не вымогала, было заключено официальное соглашение, а деньги переданы в бухгалтерию предприятия.

Источник: Элгезит