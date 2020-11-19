Уголовное дело в отношение Каличы Умуралиевой прекращено
Расследование дела, в рамках которого директор муниципального предприятия «Городские парки» Калича Умуралиева вызывалась на допрос, прекращено из-за отсутствия доказательств.
Как сообщила «Азаттыку» Калича Умуралиева 19 ноября, об этом ей сообщили сотрудники ГКНБ.
«Мне позвонили из ГКНБ, сказали, чтобы я забрала документы и деньги. Все ранее конфискованные документы я забрала. Мне сказали, что дело прекращено. А 50 тысяч сомов, они меченые, сказали, что не могут вернуть», — сказала Умуралиева.
28 мая этого года Умуралиева провела 4 часа на допросе в ГКНБ. Причиной стало заявление в Генеральную прокуратуру предпринимателя, который хотел открыть в парке «Ынтымак» сеть по прокату велосипедов, заключил соглашение с предприятием «Городские парки» и заплатил 50 тысяч сомов. Умуралиева сообщала, что деньги она не вымогала, было заключено официальное соглашение, а деньги переданы в бухгалтерию предприятия.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!