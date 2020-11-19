В доме окул бала Раима Матраимова найдено оружие

В доме окул бала Раима Матраимова найдено оружие

Сотрудниками Государственного комитета нацбезопасности КР проведены обыски в домах двух глав айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что ГКНБ КР продолжаются оперативно-розыскные мероприятия в рамках ранее зарегистрированного досудебного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.248 ч.1 УК КР, по факту создания организованной группы для совершения преступлений, в г.Ош и Ошской области, направленные на выявление и пресечение противоправной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияния криминальных элементов на общественно-политическую ситуацию в области.

В рамках данного досудебного производства 18 ноября 2020 года были проведены санкционированные судом обыскные мероприятия по местам жительства глав Савайского и Сарайского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области.

В ходе обыска в доме главы Сарайского айыл окмоту обнаружено холодное оружие, которое отправлено на экспертизу.

В настоящее время ГКНБ в рамках уголовного дела рабочий кабинет главы Савайского айыл окмоту опечатан.

ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ.

Как ранее сообщали СМИ, глава Савайского айыл окмоту является окул бала (посаженный сын) экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов.

Источник: Элгезит