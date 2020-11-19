Бек Борбиев: Поддерживаю новую Конституцию, не читая

Поддерживаю новую Конституцию, не читая

Известный певец также выступил за президентскую форму правления

Отечественный эстрадный певец Бек Борбиев сообщил о том, что поддерживает новый проект Конституцию, даже не читая. Об этом артист написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Нет ответственности. Мы оказались в такой ситуации. Если один человек будет головой отвечать за все, поддержу.

P.S. Еще не читал новую Конституцию. Поддерживаю, не читая», - написал Борбиев.

Напомним, вечером 17 ноября на сайте Жогорку Кенеша опубликовали новый законопроект о референдуме и Конституции, некоторые пункты которого уже всерьез возмутили многих граждан, а также политиков.

Источник: vesti.kg