Бек Борбиев: Поддерживаю новую Конституцию, не читая

Поддерживаю новую Конституцию, не читая
Известный певец также выступил за президентскую форму правления
Отечественный эстрадный певец Бек Борбиев сообщил о том, что поддерживает новый проект Конституцию, даже не читая. Об этом артист написал на своей странице в соцсети Facebook.
«Нет ответственности. Мы оказались в такой ситуации. Если один человек будет головой отвечать за все, поддержу.
P.S. Еще не читал новую Конституцию. Поддерживаю, не читая», - написал Борбиев.
Напомним, вечером 17 ноября на сайте Жогорку Кенеша опубликовали новый законопроект о референдуме и Конституции, некоторые пункты которого уже всерьез возмутили многих граждан, а также политиков.
Источник: vesti.kg
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