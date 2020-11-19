Перечисленная Матраимовым государству сумма в рамках дела о коррупции составила 536,2 млн сомов

20 октября в рамках дела был задержан экс-замглавы ГТС Райымбек Матраимов.

Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил на спецсчет Минфина еще 42,3 млн сомов. Как сообщили в ведомстве, в результате общая сумма перечисленных им средств составила 536,2 млн сомов.

Ранее отмечалось, что бывший таможенник начал перечислять деньги с 5 ноября, а сроки полного возмещения ущерба подозреваемым определяют силовые органы.

17 октября ГКНБ начал досудебное производство по фактам коррупции в ГТС. Отмечалось, что установлено около 40 человек, которые были вовлечены в эти коррупционные схемы, установлены их местонахождение и личности.

20 октября в рамках дела был задержан экс-замглавы ГТС Райымбек Матраимов. Но в тот же день Первомайский районный суд города Бишкека отпустил его под подписку о невыезде. ГКНБ пояснил, что Матраимов выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов. При этом было отмечено, что он обязуется выплатить всю сумму «согласно составленному графику до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 млн сомов уже поступил на депозитный счет ГКНБ».

Имя Райымбека Матраимова не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.

В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.

Источник: Азаттык