Перечисленная Матраимовым государству сумма в рамках дела о коррупции составила 536,2 млн сомов

20 октября в рамках дела был задержан экс-замглавы ГТС Райымбек Матраимов.
Экс-заместитель председателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил на спецсчет Минфина еще 42,3 млн сомов. Как сообщили в ведомстве, в результате общая сумма перечисленных им средств составила 536,2 млн сомов.
Ранее отмечалось, что бывший таможенник начал перечислять деньги с 5 ноября, а сроки полного возмещения ущерба подозреваемым определяют силовые органы.
17 октября ГКНБ начал досудебное производство по фактам коррупции в ГТС. Отмечалось, что установлено около 40 человек, которые были вовлечены в эти коррупционные схемы, установлены их местонахождение и личности.
20 октября в рамках дела был задержан экс-замглавы ГТС Райымбек Матраимов. Но в тот же день Первомайский районный суд города Бишкека отпустил его под подписку о невыезде. ГКНБ пояснил, что Матраимов выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов. При этом было отмечено, что он обязуется выплатить всю сумму «согласно составленному графику до конца ноября текущего года, а первый платеж в размере 80 млн сомов уже поступил на депозитный счет ГКНБ».
Имя Райымбека Матраимова не раз упоминалось в серии совместных журналистских расследований «Азаттыка», издания «Клооп» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в журналистских расследованиях о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.
В связи с публикацией этих статей Райымбек Матраимов, а также его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, члены их семей и Фонд имени Исмаила Матраимова подали в суд иск «о защите достоинства и деловой репутации» на общую сумму 60 млн сомов в отношении Радио «Азаттык», изданий «Kloop» и «24.kg», а также журналиста Али Токтакунова. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!